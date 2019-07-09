2019/07/09 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدمير عدد كبير من مقرات وعجلات الإرهابيين بغداد – وعد الشمري: أكدت قيادة العمليات المشتركة، امس الثلاثاء، استمرار عملية ارادة النصر، لافتة إلى ان القوات المشتركة حققت اهدافها خلال الايام الماضية ودمرت العديد من الانفاق والمقرات وعجلات تنظيم داعش الارهابي، مشددة على اهمية تنظيف الصحراء المرتبطة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار.وقال المتحدّث الرسمي ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“إرادة النصر” مستمرة في تنظيف صحراء نينوى وصلاح الدين والانبار من عناصر داعش) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“إرادة النصر” مستمرة في تنظيف صحراء نينوى وصلاح الدين والانبار من عناصر داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).