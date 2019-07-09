2019/07/09 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

نجح فريق الزوراء في الفوز على غريمه نادي القوة الجوية بهدف دون رد في مباراة الكلاسيكو التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلاسيكو العراق.. النوراس تتغلب على الصقور) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلاسيكو العراق.. النوراس تتغلب على الصقور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).