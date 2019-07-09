تعرف على أغرب

2019/07/09 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت صور استخدام رجل تركي يعيش في مدينة مرعش جنوبي تركيا لعمود أثري يعود إلى العصر الروماني كطاولة يضع عليها فناجين القهوة.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية،

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