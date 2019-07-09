2019/07/09 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تثبيت المديرين العامين بمؤسسات الدولة بحسب الموازنة، كما وافق على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى “المركز الخبري الوطنيNNC” نسخة منه، إن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء 9 تموز 2019 […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يثبت المدراء العامين في مؤسسات الدولة المركز الخبري الوطني.

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