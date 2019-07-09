2019/07/09 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تثبيت المديرين العامين بمؤسسات الدولة بحسب الموازنة، كما وافق على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء 9 تموز 2019 برئاسة رئيس المجلس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يقرر تثبيت المدراء العامين في مؤسسات الدولة وفق الفقرة 58 من الموازنة وكالة خطوة برس.

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