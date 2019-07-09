الأنواء الجوية: ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الوسطى يوم غد الأربعاء

2019/07/09 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية، الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الوسطى يوم غد الأربعاء، فيما اكدت استقرارها في المنطقتين الشمالية والجنوبية.وذكرت الهيئة في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، أن “المنطقة الوسطى في البلاد ستشهد يوم غد الأربعاء، طقساً مشمساً حاراً مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة”، مبيناً ان […]

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