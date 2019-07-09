نائب عن ديالى يبحث مع وزير الدفاع عمليات التطهير في المحافظة

2019/07/09 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بحث النائب عن محافظة ديالى، رياض التميمي، الاربعاء، مع وزير الدفاع نجاح الشمري اوضاع المحافظة وعمليات التطهير من فلول الارهاب.وبين التميمي في بيان تلقته /المعلومة/، انه “ناقش خلال اللقاء عدة ملفات مهمة منها الوضع الأمني في محافظة ديالى بشكل عام واعادة تنظيم الامن ومتابعة المقصرين والخارجين عن القانون وضرورة ملاحقتهم، كذلك عمليات […]

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