إيران تهدد بقصف القواعد الأمريكية في الدول العربية المجاورة

2019/07/09 | 23:01

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بغداد اليوم - متابعة

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري للشؤون الثقافية والاجتماعية حسین نجات، الثلاثاء، أن قوات بلاد...





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