اعتقال ارهابيين احدهما امر قاطع “ولاية الفلوجة” في بغداد

2019/07/09 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن اعتقال ارهابيين اثنين في بغداد، مبينة ان احدهما كان يعمل بصفة امر قاطع “ولاية الفلوجة”.وقالت الخلية في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه انه “خلال عملية استباقية، تمكنت قوة تابعة لوكالة الأستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القاء القبض على متهمين اثنين ينتميان لعصابات داعش الإرهابية […]

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