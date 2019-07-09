مشاهد عجيبة بافتتاح مدينة مائية في كركوك: بساط احمر وقادة امنيون و قطع كيكة بالسيف بطريقة العرائس ! صور + فيديو

2019/07/09 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : اثارت التصريحات و حجم الحضور الامني الاستخباري الواسع ال افتتاح مشروع العاب حلزونات مائية ترفيهي اثارت انتباه متابعي صفحات ” يس عراق ” على فيس بوك ومنصات التواصل الاجتماعي الاخرى على تويتر و غيرها .ووجد مراسل ” يس عراق ” ان التعليقات في اغلبها اقرب الى المنطق حيث رفض متابعون في […]

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