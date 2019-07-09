كاميرات مراقبة توثق لحظة اعتداء بالضرب المبرح على طبيبة ومديرة مركز صحي في الاعظمية.. شاهد!!!

2019/07/09 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق وثقت كاميرات مراقبة حالة اعتداء بالضرب المبرح طال طبيبة في أحد المراكز الصحية التابعة لقطاع الاعظمية.وأظهرت لقطات قيام إحدى المراجعات وهي تنهال بالضرب على طبيبة تعمل في وحدة التحصين كما اعلن المركز في بيان تابعته “يس عراق”.ويضيف البيان ان مديرة المركز الصحي تعرضت هي الاخرى للاعتداء بالضرب اثناء تدخلها لفك […]

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