المنافذ الحدودية تضبط مادة مخدرة بحوزة مسافرة باكستانية في زرباطية.

2019/07/09 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية /منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط القبض على مسافرة باكستانية بحوزتها مادة مخدرة (ترياك) بوزن (88 غراماً) كانت تروم إدخالها إلى البلاد.

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