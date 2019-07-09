استخبارات بغداد تعتقل متهمين أثنين ينتميان لعصابات داعش غرب بغداد

2019/07/09 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين أثنين ينتميان لعصابات داعش الإرهابية غربي بغداد.

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