أمانة مجلس الوزراء تؤكد أهمية المحافظة على القصور الرئاسية

2019/07/09 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، امس الاثنين، على أهمية الحفاظ على القصور الرئاسية التي مثلت جزءاً مهماً من تاريخ العراق،

لافتا الى أن مسؤولية الحكومة تكمن في الحفاظ عليها للأجيال القادمة.



وقال المكتب الاعلامي للغزي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “الأمين العام ل‍مجلس الوزراء حميد الغزي ترأس إجتماع اللجنة المختصة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة لحصر القصور الرئاسية في مختلف محافظات البلاد، وتحديد عائديتها والجهات الشاغلة لها”.



وأضاف الغزي، أن “اللجنة استعرضت جهودها خلال المرحلة الماضية والزيارات الميدانية التي أجرتها الى القصور والمنشآت التابعة، في عدد من المحافظات، الى جانب التقارير والمسوحات التي أشرت الوضع القانوني للأراضي المشيدة عليها”.



وتابع، أن “المجتمعين خلصوا الى جملة من المقترحات أبرزها النظر في واقعها وتحديد الاستخدام الأمثل، وإمكانية تحويلها الى أماكن ترفيهية دون تغيير أو المساس بملامح البناء الأساسية، فضلاً عن تقديم رؤية واضحة لما ستحققه عملية التحويل على المستويات الاقتصادية والسياحية والمعنوية”.

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