2019/07/09 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المباشرة باعادة فتح جميع الطرق المؤدية الى ملعب الشعب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/09 | 23:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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