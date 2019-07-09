الأسواق التركية تستقبل محافظ المركزي الجديد باستقرار الليرة

2019/07/09 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت الليرة التركية بعد انخفاضات أعقبت إقالة الرئيس رجب طيب أردوغان لمحافظ البنك المركزي في نهاية الأسبوع، وهي خطوة أثارت مخاوف بشأن

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