الصيادي: فساد وزارة النفط سيحرق عبدالمهدي وحكومته

2019/07/09 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب كاظم الصيادي ،الثلاثاء،ان فساد وزارة النفط سيحرق عبدالمهدي وحكومته.

اكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب كاظم الصيادي ،الثلاثاء،ان فساد وزارة النفط سيحرق عبدالمهدي وحكومته.وذكر الصيادي في تصريح متلفز إن" رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي يجوع محافظات العراق ويسمّن بإقليم كردستان، في اشارة الى الامتيازات التي منحتها الحكومة المركزية الى الاقليم".وكشفت مصادر نيابية ،الثلاثاء، عن وجود صفقات سياسية واتفاقات مبطنة على تسويف ملف حصول بغداد على واردات النفط المصدر عبر الاقليم والمنصوص عليها في قانون الموازنة، مؤكدة ان مقترح تعديل هذا القانون تم تسويفه بدوافع سياسية.واكدت المصادر، أن “نواب المحافظات الجنوبية لن يقفوا مكتوفي الايدي امام مايحصل في البلاد من تفضيل للاقليم بفعل الصفقات السياسية على حساب المحافظات الاخرى وسيواصلون الضغط داخل البرلمان من اجل احقاق الحق”.

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