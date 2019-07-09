الغانمي يختتم زيارته الى االسعودية..هذا ما بحثه

2019/07/09 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اختتم رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عثمان علي الغانمي والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، زيارتهم للمملكة العربية السعودية.

وذكر سفير الجمهورية العراقية في الرياض قحطان طه في تغريدة له انه "جرت مباحثات تتعلق بتبادل الخبرات في المجالات العسكرية وخصوصاً تلك المتعلقة بمكافحة الارهاب، وتعزيز العلاقات الثنائية".



وأضاف الى انه تمت أيضا زيارة مركز الملك سلمان للاغاثة.يذكر ان الغانمي كان قد توجه الى المملكة العربية السعودية بدعوة من رئيس أركان الجيش السعودي وعقد اجتماعا موسعا مع نظيره السعودي تم خلاله التباحث في إطار تطوير العلاقات التي تربط الجيشين العراقي والسعودي والتنسيق المشترك في مكافحة الإرهاب.

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