في العراق.. «جامعات ميلشياوية» تدر أمولاً ضخمة.. شهادات مزورة

2019/07/09 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق «ليس لنا علاقة بالمستثمر أو الأحزاب لكن بالتأكيد هناك دعم نسبي لهذه الكلية أو تلك من بعض الأحزاب ومن بعض السياسيين»، كان هذا أول تصريح لوزير #التعليم_العالي […]

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