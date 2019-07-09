ما بعد أوساكا… الاستعداد لعالم مختلف

2019/07/09 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاولت قمم العشرين، منذ انطلاقها في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية في 2007 أن تجيب عن 4 أسئلة؛ الأول، هل تفلح أميركا في

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