هذا ما سيفعله العراق إذا أغلق مضيق هرمز

2019/07/09 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن الحكومة تدرس خطط طوارئ للتعامل مع أي تعطل محتمل لصادرات النفط عبر مضيق هرمز، بما في ذلك البحث عن مسارات ...

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