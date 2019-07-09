2019/07/09 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ خطوة برس كشفت قيادة شرطة ديالى، الثلاثاء، عن ملابسات حادثة تعرض المحامي وائل مالك الى الاعتداء في مدينة بعقوبة.وقال الناطق باسم القيادة العقيد غالب العطية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي امر فور حصول حادث الاعتداء على المحامي بفتح تحقيق فوري وعاجل لبيان حقيقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة ديالى تكشف ملابسات حادثة الاعتداء على المحامي وائل مالك وكالة خطوة برس.

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