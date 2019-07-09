2019/07/09 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن اعتقال ارهابيين اثنين في بغداد، مبينة ان احدهما كان يعمل بصفة امر قاطع “ولاية الفلوجة”.وقالت الخلية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه انه “خلال عملية استباقية، تمكنت قوة تابعة لوكالة الأستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القاء القبض على متهمين اثنين ينتميان لعصابات داعش الإرهابية غربي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ارهابيين اثنين في داعش ببغداد وكالة خطوة برس.

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