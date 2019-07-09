شادي الشماوي - برنامج الثورة الديمقراطية الجديدة في الفليبين مقتطف 1 من الفصل الثاني من كتاب - حرب الشعب الماوية في الفليبين

2019/07/09 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شادي_الشماوي برنامج الثورة الديمقراطية الجديدة في الفليبينمقتطف 1 من الفصل الثاني من كتاب " حرب الشعب الماوية في الفليبين "الماويّة : نظريّة و ممارسة - عدد 34 / أفريل 2019 - شادي الشماوي( الكتاب بأكمله متوفّر للتنزيل – نسخة بي دي أف – من مكتبة الحوار المتمدّن )مقدّمة للمترجم : على صعيد الحركة الشيوعيّة العالمية ، كان و لا يزال الحزب الشيوعي الفليبيني معروفا نسبيّا خاصة و أنّه سنة 2001 ، شك......

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