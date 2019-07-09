2019/07/09 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

عقد مجلس محافظة كربلاء المقدسة جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس علي عبد المالكي بحضور محافظ كربلاء نصيف الخطابي والنائب الاول للمحافظ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس كربلاء يكشف لـ"العهد نيوز" قراراته لجلسة اليوم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس كربلاء يكشف لـ"العهد نيوز" قراراته لجلسة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).