العسكري السوداني يعلن اكتمال وثيقة الاتفاق مع المعارضة

2019/07/09 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الثلاثاء، عن اكتمال وثيقة الاتفاق مع قوى "الحرية والتغيير"، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم الوثيقة للطرفين

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