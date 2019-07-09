2019/07/09 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة: القنصلية الايراني في النجف تصدر توضيحا بشأن رفعها دعوى قضائية ضد ضابطين عراقيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة بدر الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/09 | 23:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة بدر.

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