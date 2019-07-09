2019/07/09 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن تمديد العمل باستلام الرسوم والجباية لغاية الساعة السادسة مساءً.

وقالت المديرية في بيان، إنها "قررت تمديد العمل باستلام الرسوم والجباية في مواقعها كافة لغاية الساعة السادسة مساءً".

وأضافت، أن "العمل سيكون على مدار الأسبوع".

بغداد اليوم - ديالى

في أطراف قرى "سنسل" في اقصى شمال قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، يقف احمد الجبوري، برفقة عدد من رفاقه في نقطة مرابطة متقدمة، وهم يراقبون عن كثب اية تحركات مريبة، قد تحدث في البساتين الزراعية المترامية على بعد امتار منهم

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن رئيس هيأة التقاعد الوطنية أحمد الساعدي، اليوم الثلاثاء، عن "قرب" صرف الدفعة الثانية من مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق حسب رتبهم العسكرية، فيما أكد عزم هيأته "الانتهاء" من هذا الملف خلا

بغداد اليوم _ بغداد

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المرور تقرر تمديد العمل باستلام الرسوم والجباية لغاية الساعة السادسة مساءً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المرور تقرر تمديد العمل باستلام الرسوم والجباية لغاية الساعة السادسة مساءً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).