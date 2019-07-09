2019/07/09 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ القت القوات الامنية القبض على مسافرة اجنبية بحيازة المخدرات في منف زرباطية الحدودي.وأعلنت هيأة المنافذ الحدودية في بيان ان “تم إلقاء القبض على مسافرة مسافرة باكستانية الجنسية بحوزتها مادة مخدرة (ترياك) بوزن (88 غرام) كانت تروم إدخالها إلى البلاد عبر منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط”.واضاف انه “تم ضبط المسافرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مسافرة اجنبية بحيازة المخدرات في زرباطية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مسافرة اجنبية بحيازة المخدرات في زرباطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).