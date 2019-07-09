2019/07/09 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط/ خطوة برس أعلنت هيأة المنافذ الحدودية / منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على مسافرة باكستانية الجنسية بحوزتها مادة مخدرة (ترياك) بوزن (88 غرام) كانت تروم إدخالها إلى البلاد.وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “إذ تم ضبط المسافرة قبل دخولها صالة المسافرين في المنفذ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مسافرة باكستانية بحوزتها مادة مخدرة في منفذ زرباطية بواسط وكالة خطوة برس.

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