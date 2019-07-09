المرور تقرر تمديد العمل باستلام الرسوم والجباية في مواقعها كافة لغاية الساعة السادسة مساءً

2019/07/09 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، تمديد العمل بتسلم الرسوم والجباية في مواقعها كافة لغاية الساعة السادسة مساءً.

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