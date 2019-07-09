2019/07/09 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -2AKFaGPZkw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | الفيلي : لدينا 600 ملف يتعلق بالفساد في كردستان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | الفيلي : لدينا 600 ملف يتعلق بالفساد في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).