المحكمة العليا في الجزائر تباشر تحقيقات ضد برلماني ووزير سابق

2019/07/09 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بدأت المحكمة العليا في الجزائر العاصمة التحقيقات ضد البرلماني والوزير السابق عمار غول وذلك بعد تنازله عن الحصانة البرلمانية.قالت النيابة العامة في بيان اليوم الثلاثاء “تبعا لتنازل عمار غول، النائب بمجلس الأمة، عن حصانته البرلمانية طوعا، باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعات القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون […]

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