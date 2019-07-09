“بالصور” وعود بلا نهاية توقد اعتصاما مفتوحا أمام وزارة التعليم.. السهيل يدخل على خط التفاوض .. وحملة الشهادات العليا: لن نقبل بانصاف الحلول

2019/07/09 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق يواصل حملة الشهادات العليا اعتصامهم المفتوح أمام مبنى وزارة التعليم العالي وذلك جراء الوعود المفتوحة التي قطعتها الوزارة ولم ترى النور حتى الان.يقول مشاركون في الاعتصام إن وزير التعليم العالي قصي السهيل استقبل وفدا مفاوضا عن حملة الشهادات العليا وعرض عليهم 900 درجة وظيفية لكن الوفد رفض وطالبه بـ5000 درجة وظيفية، […]

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