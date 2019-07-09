الكاتب العراقي أرماند الناصري بين الادب واللغة

2019/07/09 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرى يوسف

الكاتب والمخرج العراقي العالمي الراحل(أرماند الناصري) هو عبد الرحيم عبد الواحد المشرفي الناصري، ولد في منطقة سوق الشيوخ بمحافظة الناصرية عام١٩٦٦، واكمل دراسته الابتدائية ثم انتقل مع عائلته الى بغداد وسكن بمنطقة الفضل ثم انتقل بأطراف الحرية وانهى دراسته الثانوية هناك ثم عاد مع عائلته لمحافظة الناصرية بعدها التحق بالمعهد الطبي في بغداد، وكان منذ طفولته مهووساً بالسينما العالمية وبلغ تأثره بالافلام لدرجة انه يقلد الأبطال بملابسهم وسلوكهم وكان يدرك ان الواقع بعيد عن أحلامه وعما يدور بمخيلته ففضل الهروب حتى انتهى امره بمخيمات اللاجئين في السعودية ولكنه سجن وعذب حتى سمح له بسبب براعته باللغة الانگليزية أن يحصل على حق الهجرة الى أمريكا لكن اصطدم بالواقع الامريكي الرأسمالي الذي لايجد الفرد مناصفة بالعمل وتغطية النفقات فبدأ الحلم يتبدد في البلد الذي يعتبره رمز الحرية، ثم تزوج(الناصري)وأنجب طفلة هي وريثته الوحيدة بالعالم ثم تفرغ لكتابة روايته الخالدة(where wolves dream) وبعد نشرها حازت على اعجاب النقاد وتم اعتبارها بين أفضل (٥٠)رواية بالعالم عام٢٠١٢، وعد أرماند الناصري مع جبران خليل جبران العربيان الوحيدان اللذان ألفا رواية باللغة الانگليزية من المهاجرين الى امريكا، وقرر الناصري بعد(٢٠ عاما)العودة الى موطنه لأنه لم يستطع العيش بالعالم الغربي ليراوده حلم واحد هو تحويل روايته الخالدة الى فلم سينمائي بمساعدة أخيه المخرج(عبد العليم المشرفي) وقد قرر الأثنان عام٢٠١٥، انتاج فلم(الشهيد)كبداية لصناعة سينمائية عراقية بمواصفات عالمية ثم قام(الناصري)بترجمة روايته الى العربية وتحويلها الى سيناريو فلم عالمي وكان يتسابق مع الزمن بسبب صحته أخذت بالتراجع بشكل حاد حتى خطفت روحه عام٢٠١٧، وهكذا فقد العراق بل العالم كاتبا ومخرجا كان قد أضاف لواقعنا ثراء ادبي كبير ولأنتج افلام سينمائية ترتقي بأسم العراق الى الابداع العالمي.

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