مفتشية الصحة تغلق مختبرات غير مجازة شرقي بغداد

2019/07/09 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن مسؤول الاعلام والعلاقات العامة في دائرة التفتيش هارون الرشيد، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على 3 أشخاص من اصحاب المختبرات غير المجازة

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