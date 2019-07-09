2019/07/09 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأنفوغرافيك: اهم ماجاء في المؤتمر الصحفي للنائب حسن سالم بمجلس النواب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأنفوغرافيك: اهم ماجاء في المؤتمر الصحفي للنائب حسن سالم بمجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).