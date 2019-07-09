أميركا تسجل أول ولادة بـ”رحم مزروع” من متبرعة متوفاة

2019/07/10 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مستشفى “كليفلاند كلينك”، الثلاثاء، إجراء أول عملية ولادة في أميركا الشمالية، وذلك بعد عملية زرع رحم من متبرعة متوفاة.ومكنت عمليات زرع الرحم أكثر من 12 امرأة من الولادة، وعادة ما يتم التبرع بها من متبرعة حية مثل صديقة أو قريبة.وكان أطباء في البرازيل قد أعلنوا عن أول ولادة في العالم باستخدام […]

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