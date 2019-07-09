الكوميكس العربي الضرورة الغائبة.

2019/07/10 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هايل المذابي

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مازلت أفكر في إنشاء شركة كوميكس عربية خالصة في الممارسة والمنتج لكنني أبحث عن شريك يملك رأس المالي وفي المقابل أكون شريكا له برأس المال البشري والمعرفي والمنتج العربي الخاص بالهوية العربية.

لماذا الكوميكس? وما هو الكوميكس?

يوجد شركتان رائدتان في هذا الفن الحديث وهما غربيتان الأولى شركة مارفل والثانية شركة دي سي.

تتميز صناعات هاتان الشركتان بنتاج غربي يستهدف جميع الشرائح والنتاج الدائم لهاتان الشركتان هو دائما في حالة تنافس نظرا لما تفرضه اقتصاديات المعرفة ومن ذلك النتاج مغامرات سبايدر مان وسوبر مان وآيرون مان وغير ذلك وكل هذا النتاج موزع بين الشركتين.





بدأ الكوميكس في مشواره في شكل مجلات مصورة للأطفال وبعد ازدهار أدوات المونتاج وبرامج الحركة انتقل هذا الفن إلى مرحلة ثانية حيث اصبحت الصورة الجامدة متحركة مرئية مسموعة تشبه الانتقال من تقنيات الفوتوشوب إلى تقنيات الانيميشن والفيديو والثري دي.



ثم كان الانتقال الثالث لهذا الفن نحو السينما الممزوجة بسحر المونتاج وإمكانيات تطبيقات الواقع الافتراضي.

إن عصر المعرفة والتوجه العربي نحوه يفترض بالضرورة تنمية البنى التحتية وتأهيل الأرضيات الثقافية في المجتمع بما يتناسب في النتاجات مع سياقات اقتصاد المعرفة ويواكب في ذات الوقت الثقافة العالمية دون إهمال الهوية الثقافية العربية من هذا التوجه وهذا النتاج.

لدينا شخصيات تاريخية عربية عملاقة يمكن اتخاذ سيرها مادة لهذا المشروع بطريقة السحر الذي يمزج بين الحداثة ومتطلبات العصر المعرفي وبين الهوية الأصيلة ولا ينقصنا ابدا الكوادر في تحقيق ذلك فهنا من يمكن القول بعالميتهم في سياق توصيف المهارات وتقدير الخبرات ووزنها.

لقد كانت لي تجربة مثيرة، مثلا، انتجت نموذجا تجريبيا لكن في شكل روائي بعنوان فات مان Fat Man وكانت هذه الشخصية ومكونات المحتوى كلها حداثية لكنها بهوية عربية محلية خاصة.



وقد حصل هذا العمل على جائزة محلية.

وبنفس الطريقة يمكن وضع تصور لإنتاج سلسلة من الأعمال التي تتناول الشخصيات العربية التاريخية كشخصية ” حيدر مان” وشخصية “عمر مان” وشخصية الأمير مان وشخصية العميد مان وفي سياق الشخصيات الأنثوية “أروى كوين Arwa Queen و سبأ كوين و بلقيس كوين.



والليدي أسماء والليدي خولة والليدي ليلى والليدي خديجة.



وعدا ذلك كثير.

هذا المشروع الذي هو في سياق التأهيل للبنى التحتية في سياقات التنمية المستدامة ومتطلبات عصر المعرفة يمكن ان يبدأ في سياقين الاول هو النتاج المصور والثانية وهي النتاج الكرتوني الحديث.



بالإضافة إلى الجانب الاخر وهو التدريب والتأهيل.



أتمنى أن أجد اهتماما بهذه التوجهات يصاحبه الوعي وليس التفكير في التكلفة.





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