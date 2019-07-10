قرار بتثبيت المدراء العاميين في مؤسسات الدولة

2019/07/10 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية لليوم الثلاثاء تثبيت المدراء العاميين في مؤسسات الدولة.وذكر بيان لرئاسة الوزراء ان الجلسة تضمنت الموافقة على تثبيت المديرين العامين في مؤسسات الدولة بحسب أحكام المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2019 .

واضاف انه اقرّ توصيات المجلس الوزاري للطاقة بشأن مشروع انبوب تصدير النفط الخام العراقي ـ الاردني، ومشروع إنشاء جزيرة صناعية لتصدير النفط الخام في المياه الاقليمية العراقية، فضلا عن الموافقة على طلب وزارة الإعمار والاسكان المتضمن إنشاء جسر مشاة ثابت في منطقة الكريعات في جداول الخطة الاستثمارية للوزارة”.

وتابع ان ” المجلس وافق على إستثناء وزارة التربية من كتاب مجلس الوزراء للاقتصاد والسماح لها بإحالة عقد توفير المستلزمات التربوية للشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية والموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 مجددًا على مجلس الوزراء وعلى موضوع تحسين بيئة الأعمال والاستثمار”.

وصوّت المجلس “على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدّلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها كما وافق مجلس الوزراءعلى الاجراءات المتخذة بشأن قرض المصرف العراقي للتجارة لغرض اكمال تمويل مشروعَي السماوة وذي قار – الدورة البسيطة”.

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