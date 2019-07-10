طريقة جديدة للتظاهر في البصرة… تعرف إليها

2019/07/10 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق في الوقت الذي جددت فيه #شرطة محافظة #البصرة تحذيرها من ارتكاب #أعمال_شغب خلال ساعات التظاهر بالمدينة، أكد ناشطون أنهم باشروا بآلية جديدة للاحتجاج.وقال ناشطون لـ […]

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