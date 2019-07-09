المرور تمدد العمل باستلام الرسوم والجباية لغاية الساعة السادسة مساء

2019/07/10 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن تمديد العمل باستلام الرسوم والجباية لغاية الساعة السادسة مساءً.وقالت المديرية في بيان حصلت عليه / بدر نيوز/ إنها “قررت تمديد العمل باستلام الرسوم والجباية في مواقعها كافة لغاية الساعة السادسة مساءً”.وأضافت، أن “العمل سيكون على مدار الأسبوع”.

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