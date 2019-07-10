2019/07/10 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز- متابعة

أعرب مينو رايولا مدير أعمال لاعب وسط منتخب فرنسا وفريق مانشستر يونايتد لكرة القدم بول بوغبا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يرضي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكيل الوسط الفرنسي "بوغبا" يأمل في التوصل إلى حل يرضي الجميع) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكيل الوسط الفرنسي "بوغبا" يأمل في التوصل إلى حل يرضي الجميع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).