بشأن اكتظاظ احد مواقع التسجيل.. مديرية المرور تصدر توضيحا

2019/07/10 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اصدرت مديرية المرور العامة، أمس الثلاثاء، توضيحا بشأن ما نشر عن حصول اكتظاظ باحد مواقع التسجيل.

وقالت المديرية في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة

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