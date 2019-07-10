2019/07/10 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tt4zT3fyTIA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أهالي الحارة يسلمون جثة كريم أفندي لـ بعد كشف خيانته) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أهالي الحارة يسلمون جثة كريم أفندي لـ بعد كشف خيانته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).