هبوط مخزون النفط الخام الأميركي الى 8.1 مليون برميل

2019/07/10 | 00:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي،الثلاثاء، أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات البنزين

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