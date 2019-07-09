الحشد يضبط ممرات لدخول

2019/07/10 | 01:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، ممرات لدخول لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية أمنية شمال غرب خانقين بمحافظة ديالى.وقال موفدنا، إن قوة من عمليات ديالى للحشد الشعبي بمشاركة اللواءين 20 و23 نفذت، اليوم، عملية تفتيش وتمشيط في منطقة منه شيرك وحلوان شمال غرب مدينة خانقين بمحافظة ديالى.وأضاف، أن القوة عثرت على ممرات دخول العدو ...

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