2019/07/10 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_عادل لم تستطع سلطة البرجوازية الحاكمة في العراق المتمثلة سياسيا بالاسلام الشيعي من تأسيس الدولة في العراق كهوية جامعة وجهاز قمعي موحد ومؤسسات حاكمة بشكل قاطع ومتناغم ومنسجم في طول جغرافية العراق وعرضها اسوة ببقية الدول في العالم.وعلى الرغم من كل المساعي الحثيثة لتاسيس الدولة بعد تدميرها من قبل الغزو والاحتلال الامريكي في العراق الا ان الاسلام السياسي الشيعي فشل في تاسيس الدولة كما فشل الاول اي الا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سمير عادل - الاسلام السياسي الشيعي والة الدولة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سمير عادل - الاسلام السياسي الشيعي والة الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).