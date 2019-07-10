2019/07/10 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_احمد التنظيم العمالي والوعي الطبقي!على هامش الاتفاقات الأخيرة في السودان..اتفقت اخيرا قوى الحرية والتغير مع المجلس العسكري الانتقالي السوداني على المصالحة لتناوب السلطة السياسية لمدة ثلاث سنوات ومن ثم اجراء الانتخابات العامة، برعاية الاتحاد الأفريقي وممثل الدولة الإثيوبية .ان الاتفاق الأخير يبين تناسب القوى بين سلطة الجيش وبقية القوى السياسية المدنية والتي استطاعت ان تركب موجة الاحتجاج......

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