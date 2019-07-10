وزير الكهرباء يعلن توفير درجات وظيفية على ملاك الوزارة

2019/07/10 | 01:05

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الكهرباء لؤي الخطيب، الاربعاء، عن توفير درجات وظيفية على ملاك وزارة الكهرباء.

وقال الخطي...





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